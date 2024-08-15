Україну очікує тепла погода

В Україні в п’ятницю, 16 серпня, на більшій частині країни очікується погода без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура в південно-західній частині України та на Херсонщині вночі 15-20°, удень 29-34°; на решті території вночі 10-15°, удень 24-29°, у Карпатах 18-23°.

У Києві 16 серпня без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура вночі 13-15°; удень 27-29°.

У суботу, 17 серпня, на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині, західних областях 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 29-34°, у південних, центральних, Чернівецькій областях місцями сильна спека 35°, у східних областях 26-31°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 30-32°.