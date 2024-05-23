Суспільство

Україну очікує тепла, але дощова погода

23 Травня 2024 13:29
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

Найближчими днями в Україні будуть теплими, але низку областей чекають дощі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Удень 24 травня на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, в інших регіонах України та вночі повсюдно без опадів, вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині та Херсонщині до 29°; на високогір’ї Карпат уночі 6-11°, вдень 17-22°.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, удень у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.  

У Києві в п’ятницю без опадів, вночі 14-16°, вдень 24-26°. Вітер східний, 7-12 м/с. 


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