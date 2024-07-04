Україну накриє спека до 38°

4 липня в Україні вдень у західних областях очікується 19-24°, на решті території – до 33°, місцями до 38°.

Про повідомили в Українському гідрометцентрі.

“У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура у західних та Житомирській областях вдень 19-24° (в Карпатах 13-18°); на решті території 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°.

У Києві та області вдень імовірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура близько 30°; на Київщині 28-33°.

Синоптики прогнозують 5 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза (вночі на півдні та сході країни без опадів); 6 липня без опадів, лише в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, 6 липня і в більшості центральних областей вночі 13-18°, вдень 23-28°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°, на сході країни 5 липня місцями сильна спека 35-38°.

У Києві та області 5 липня місцями пройде невеликий короткочасний дош, гроза; 6 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 16-18°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, в Україні 7-8 липня без опадів, лише в західних областях у понеділок місцями ймовірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-20°, у південних, південно-східних областях та в Криму 17-23°; вдень 27-33°, 7 липня у південно-східній частині країни, 8 липня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях місцями сильна спека 35-38°.

У столичному регіоні 7-8 липня утримається суха погода. У Києві температура вночі 16-18°; вдень 7 липня 27-29°, 8 липня 30-32°; по області вночі 14-19°, вдень 27-32°.