Україну може чекати масована ракетна атака у найближчі дві доби – експерт

Атака дронами-камікадзе у ніч проти 11 липня з боку Росії може свідчити про запланований ворогом масований ракетний удар.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. За його словами, такий прогноз базується і на тому, що Росія мала певний час для накопичення ракет, і на тому, що сьогодні та завтра у Вільнюсі проходить саміт НАТО, де розглядаються низка питань щодо України.

“Ця атака безпілотниками Shahed-136 – це хвора конвульсія росіян через ті події, які зараз відбуваються, – каже Олександр Коваленко. – Йдеться не тільки про саміт НАТО. Ми бачимо, що ворог завдав удар по зерновому хабу в Одесі. Через цю подію на думку приходить “зернова угода”, в тому числі і між Туреччиною. Давайте згадаємо про те, що останнім часом відбувалось між Україною та Туреччиною. По-перше, Ердоган передав нам захисників Маріуполя. Це створило хвилю обурення у росіян. Другий момент: Туреччина підтримала Швецію (президент Туреччини підтримав заявку Швеції на вступ до НАТО – Ред.). Окрім цього, Ердоган підтримує Україну по вектору вступу до НАТО без ПДЧ. Тому росіяни орієнтувались на нанесення удару саме по зерновому хабу. Це було символічно та зрозуміло, кому вони роблять виклик. Щодо саміту НАТО, то під час таких подій росіяни завжди роблять такі терористичні акти. Варто згадати або “Рамштайн”, або візити до Києва когось з політиків високого ранга. Таким чином вони, росіяни, намагаються залякати. Це не працює, але іншого вони нічого не можуть зробити. Атаки росіян – це хворі конвульсії. Але загроза буде і в подальшому. Крім БПЛА у них є ще ракети. Ми бачимо, що з 24 червня вони жодного разу не використовували крилаті ракети Х-101 та Х-555 авіаційного базування. Є побоювання, що в них зараз відбувається процес накопичення та відновлення тих, що є на складах”.

За словами Коваленка, не виключається, що атака дронами-камікадзе могла бути передвісником нової ракетної загрози. Як відомо, крім атаки БПЛА, сьогодні в Україні лунала масштабна повітряна тривога. За даними моніторінгових каналів, відбувся зліт МіГ-31К, який є носієм ракет “Кинджал”.

“Наприклад, ракетний удар чи комбінований росіяни можуть нанести цієї ночі”, – припускає Коваленко.

Офіційно українські військові не підтверджують та не спростовують того, що росіяни можуть нанести ракетний удар найближчим часом, поки триває саміт НАТО.

“Сценаріїв може бути декілька. Безпосередньо до конкретних дат Україна, яка перебуває в умовах повномасштабного вторгнення ворога, не прив’язується. Повітряні сили, ППО готові та посилюються щодня, незалежно від тих чи інших подій. Тактика ворога може бути різною, в тому числі і такою, про яку кажуть (прив’язка до певних дат та подій – Ред.)”, – повідомив нам представник ГУР МО України Андрій Юсов.