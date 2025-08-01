Україну чекають сухі та спекотні вихідні

На вихідних, 2 і 3 серпня, в Україні збережеться тепла та переважно суха погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря вдень становитиме +25…+28 °C, а на півдні та сході — до +30…+33 °C. У неділю у південній частині місцями спостерігатимуть +33…+35 °C.

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Опади малоймовірні, зазначає Діденко, однак 2 серпня дощі з грозами можливі на Рівненщині та в Карпатах. Наступного дня локальні грози можуть пройти на сході, в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

У Києві перші серпневі вихідні обіцяють бути сонячними та теплими: стовпчики термометрів триматимуться в межах +26…+28 °C.