Суспільство

Україну будуть захищати кілька нових систем ППО Patriot, – Зеленський

19 Грудня 2023 18:20
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї зими Україну будуть захищати кілька західних систем ППО Patriot.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції.

«Ця зима — інша. Вона також з викликами, з втратами, на жаль, але все-таки з меншими. Щомісяця ми стаємо потужнішими. Було у мене відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати скільки, нових систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку», — сказав Зеленський.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що цьогоріч в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot. А Норвегія передасть Україні додаткове обладнання ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).


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