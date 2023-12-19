Україну будуть захищати кілька нових систем ППО Patriot, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цієї зими Україну будуть захищати кілька західних систем ППО Patriot.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції.

«Ця зима — інша. Вона також з викликами, з втратами, на жаль, але все-таки з меншими. Щомісяця ми стаємо потужнішими. Було у мене відрядження з моєю командою. Кілька, не буду казати скільки, нових систем Patriot будуть в Україні захищати нашу державу взимку», — сказав Зеленський.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що цьогоріч в Україні запрацює другий наданий Німеччиною комплекс ППО Patriot. А Норвегія передасть Україні додаткове обладнання ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).