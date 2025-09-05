Український військовий передавав росіянам координати навчальних полігонів ЗСУ: рішення суду

У Черкасах до 15 років позбавлення волі засудили військовослужбовця, який передавав представникам РФ дані про дислокацію навчальних полігонів у чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині. Внаслідок російських атак загинув один український військовий.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, з листопада 2024 по травень 2025 року зрадник збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині служить у збройних силах РФ. Він надсилав повідомлення з уточненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

“Зловмисник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об’єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях”, — розповіли в ДБР.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів загинув один військовослужбовець та ще семеро зазнали травм різного ступеня тяжкості.