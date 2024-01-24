Економіка

Український криптогаманець Trustee Plus став партнером Binance

24 Січня 2024 10:47
  На правах реклами

У січні 2024 року український електронний криптогаманець Trustee Plus став партнером популярної біржі Binance. Така взаємовигідна співпраця додасть більше можливостей забезпечити фінансову свободу криптоентузіастів у Східній та Центральній Європі.

Кирило Хом’яков, регіональний директор Binance в Центрально-Східній Європі та Центральній Азії, відмітив, що ця співпраця стане потужним каталізатором для їхнього розвитку. Від зазначив: «разом ми прагнемо сприяти створенню більш інклюзивного фінансового ландшафту, що розширює можливості, завдяки потенціалу криптовалют».

В перші дні після появи додатку Trustee Plus на майданчиках App Store та Google Play, можливості цього криптовалютного гаманця почали використовувати десятки тисяч користувачів. За 10 євро прямо в додатку можна випустити віртуальну картку для платежів криптовалютами. При оплаті товарів чи послуг USDT, ВТС чи ЕТН автоматично конвертуються в місцеву валюту.

«З щирою любов’ю і натхненням останній рік ми розробляли продукт, яким користуємось самі, яким користуються всі наші друзі і члени родин: мами, брати, дідусі», – зазначив Вадим Груша як СЕО Trustee Plus.

Спеціально для власників акаунтів на біржі Binance діє знижка 50% на випуск платіжної картки Trustee Plus. Пропозиція триватиме з 15 січня по 25 лютого 2024 року включно. Ця акція зручна для користувача, який купить трон й потім забажає використовувати його для щоденних покупок. 


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