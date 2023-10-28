Український каратист у “бронзовому” фіналі ЧС побив росіянина

Відкрито лік нагородам збірної України на чемпіонаті світу з карате, що триває у Будапешті (Угорщина).

На третю сходинку п’єдесталу в індивідуальному куміте зійшли Валерій Чоботар (до 84 кг) та Андрій Заплітний (до 75 кг).

При цьому Чоботар у двобої за “бронзу” побив “нейтрального” росіянина.

“… той момент коли бій ще не почався, а по погляду одразу зрозуміло хто переможець”, – зазначають оглядачі.