Спорт

Український каратист у “бронзовому” фіналі ЧС побив росіянина

28 Жовтня 2023 14:50
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карате

Відкрито лік нагородам збірної України на чемпіонаті світу з карате, що триває у Будапешті (Угорщина).

На третю сходинку п’єдесталу в індивідуальному куміте зійшли Валерій Чоботар (до 84 кг) та Андрій Заплітний (до 75 кг).

При цьому Чоботар у двобої за “бронзу” побив “нейтрального” росіянина.

“… той момент коли бій ще не почався, а по погляду одразу зрозуміло хто переможець”, – зазначають оглядачі.


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