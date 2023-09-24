Український дрон вдарив по будівлі ФСБ у Курську

Український безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську. Про це LIGA.net повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.

Близько 10:20 на День міста у російському Курську було гучно.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про влучання безпілотника у дах адміністративної будівлі, що у центрі міста.

Куряни стверджують, що чули щонайменше два вибухи. Вони поширили відео, на якому здалека видно, як над містом здіймається чорний дим.

Telegram-канал ASTRA, наближений до російських силовиків, згодом написав, що “адмінбудівлею” виявилася будівля ФСБ РФ.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив ураження будівлі російських силовиків.

“Пряме влучання”, – сказали у ГУР.