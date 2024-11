Український бренд Nemiroff став горілчаним партнером Астон Вілли

Український бренд горілки Nemiroff став партнером англійського футбольного клубу “Астон Вілла”, повідомила пресслужба клубу.

Генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський зазначив, що їхній бренд і футбол об’єднує пристрасть, єдність та святкування значущих моментів, які створюють особливий зв’язок між людьми.

“Ми раді розпочати це захоплююче партнерство з однією з провідних команд Англії — “Астон Віллою”. Це клуб, який поділяє наші глобальні амбіції та прагнення до досконалості. Як і “Астон Вілла”, ми маємо понад 150-річні традиції, але водночас орієнтовані на інновації та зростання. Прагнучи до глобального розширення, ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з футбольними фанатами по всьому світу, які поділяють наш дух,” — сказав Сорочинський.

