Спорт

Український бренд Nemiroff став горілчаним партнером Астон Вілли
7 Листопада 2024 19:55
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Український бренд горілки Nemiroff став партнером англійського футбольного клубу “Астон Вілла”, повідомила пресслужба клубу.

Генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський зазначив, що їхній бренд і футбол об’єднує пристрасть, єдність та святкування значущих моментів, які створюють особливий зв’язок між людьми.

“Ми раді розпочати це захоплююче партнерство з однією з провідних команд Англії — “Астон Віллою”. Це клуб, який поділяє наші глобальні амбіції та прагнення до досконалості. Як і “Астон Вілла”, ми маємо понад 150-річні традиції, але водночас орієнтовані на інновації та зростання. Прагнучи до глобального розширення, ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з футбольними фанатами по всьому світу, які поділяють наш дух,” — сказав Сорочинський.


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