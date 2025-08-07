        Суспільство

        Українські захисники зірвали штурм на Торецькому напрямку: відео з фронту

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 20:26
        Російська техніка на Торецькому напрямку / Скриншот
        Російська техніка на Торецькому напрямку / Скриншот

        На Торецькому напрямку російські війська намагалися прорвати українську оборону, використовуючи танк із саморобним захистом і бойову машину піхоти.

        Про це повідомили в бригаді “Хижак”.

        Підрозділ “Хижак” у взаємодії з суміжними силами підняв у повітря FPV-дрони й влучив просто в люк танка — екіпаж залишив техніку, яка загорілася.

        Також було пошкоджено бронемашину, що супроводжувала прорив.

        Бригада “Хижак” при Департаменті патрульної поліції: довідка

        Бригада “Хижак” — зведена стрілецька бригада Департаменту патрульної поліції, призначена для виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні бойових дій.

        Підрозділ був створений 1 березня 2022 року як зведений загін патрульної поліції. У перші місяці повномасштабного вторгнення він брав участь у боях за Миколаїв, Баштанку, Снігурівку, форсував Інгулець разом із ЗСУ.

        25 червня 2024 року загін реорганізували в стрілецьку бригаду з піхотою, медиками, розвідкою, мінометниками та бойовою технікою. Підрозділ має шеврон із зображенням персонажа з фільму “Хижак” (1987).

        Бійці “Хижака” воювали під Лиманом, Сумами, у Серебрянському лісі та Часовому Ярі. Зокрема, знищували ворожі танки Т-90, мінометні позиції та вогнеметну систему “Солнцепьок”. Особовий склад підрозділу неодноразово відзначали за бої на Донеччині.


