Українські захисники зірвали штурм на Торецькому напрямку: відео з фронту

На Торецькому напрямку російські війська намагалися прорвати українську оборону, використовуючи танк із саморобним захистом і бойову машину піхоти.

Про це повідомили в бригаді “Хижак”.

Підрозділ “Хижак” у взаємодії з суміжними силами підняв у повітря FPV-дрони й влучив просто в люк танка — екіпаж залишив техніку, яка загорілася.

Також було пошкоджено бронемашину, що супроводжувала прорив.

Бригада “Хижак” при Департаменті патрульної поліції: довідка

Бригада “Хижак” — зведена стрілецька бригада Департаменту патрульної поліції, призначена для виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні бойових дій.

Підрозділ був створений 1 березня 2022 року як зведений загін патрульної поліції. У перші місяці повномасштабного вторгнення він брав участь у боях за Миколаїв, Баштанку, Снігурівку, форсував Інгулець разом із ЗСУ.

25 червня 2024 року загін реорганізували в стрілецьку бригаду з піхотою, медиками, розвідкою, мінометниками та бойовою технікою. Підрозділ має шеврон із зображенням персонажа з фільму “Хижак” (1987).

Бійці “Хижака” воювали під Лиманом, Сумами, у Серебрянському лісі та Часовому Ярі. Зокрема, знищували ворожі танки Т-90, мінометні позиції та вогнеметну систему “Солнцепьок”. Особовий склад підрозділу неодноразово відзначали за бої на Донеччині.