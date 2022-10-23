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Українські захисники завдали удару по місцях базування окупантів

23 Жовтня 2022 14:56
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22 жовтня, військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ на сторінці в соціальних мережах.

Українські воїни приземлили російський гелікоптер Ка-52. Також вдалося знищити чимало ворожої техніки.

У ВМС наголосили, що морські піхотинці невпинно стоять на захисті нашої держави та дають відсіч загарбникам із держави-терористки.

За минулу добу крім гелікоптера ліквідували чотирьох росіян. Спільно з артилеристами морські піхотинці знищили 2 реактивні системи залпового вогню «Град», гаубицю «Мста-С» та сховище з боєприпасами.

Також Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранських військових в окупованому Криму.


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