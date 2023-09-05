Українські захисники за добу знищили 38 артсистем росіян

За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 38 артилерійських систем і 31 безпілотник.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу близькоt 265680 (+560) осіб,
- танків ‒ 4489 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 5649 (+38) одиниць,
- РСЗВ – 747 (+6) одиниць,
- засобів ППО ‒ 504 (+1) одиниць,
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) одиниць,
- спеціальної техніки ‒ 851 (+4).