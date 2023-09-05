Суспільство

Українські захисники за добу знищили 38 артсистем росіян За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 38 артилерійських систем і 31 безпілотник. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно склали: особового складу близькоt 265680 (+560) осіб,

танків ‒ 4489 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 5649 (+38) одиниць,

РСЗВ – 747 (+6) одиниць,

засобів ППО ‒ 504 (+1) одиниць,

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31),

крилатих ракет ‒ 1447 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 851 (+4).



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