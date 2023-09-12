Українські воїни підбили та захопили російський танк Т-90М “Прорив” у боях за Роботине

Українські захисники під час боїв за село Роботине на Запоріжжі підбили та захопили російський танк Т-90М “Прорив” вартістю понад $4 млн.

Світлину трофейного танка оприлюднив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Новітній російський танк Т-90М Прорив, який російська пропаганда називає “найкращим у світі”, якому “аналогов нет”, підбитий та захоплений українськими воїнами у боях за село Роботине Запорізької області. Невідомий розрахунок українського протитанкового ракетного комплексу або оператор БМП Бредлі ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку вартістю понад 4 мільйони доларів, пропалив отвір у броні, і російського командира трохи розмазало кумулятивним зарядом. Але пожежі не сталося, танк не вийшов з ладу і залишився практично цілим та ремонтнопридатним. І бійці окремого штурмового батальйону “Скала” захопили цей танк. Завтра покажемо розпаковку новенького Т-90М Прорив, виготовленого у 2022 році. Слава Збройним силам України”, – зазначив він.