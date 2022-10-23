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Українські військові збили вже 273 “Шахеди”

23 Жовтня 2022 16:22
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зсу, дрони

З 13 вересня українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе “Шахед-136”. Проте Росія також використовує інші безпілотні літальні апарати.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“З моменту першого застосування дрона-камікадзе – в Куп’янську у Харківській області 13 вересня, станом на сьогодні ми вже маємо збиті 273 “Шахеди-136”, – заявив Ігнат.

Лише у ніч на 23 жовтня було збито 16 дронів.

Крім “Шахедів-136”, Росія використовує також іншу модифікацію БПЛА – “Шахед-131”. Це менша модель з невеликою бойовою частиною.  Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно та може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.

Також наші військові збили ще 4 ударні дрони “Мохаджер-6”. Один з них вцілів, його наразі вивчають фахівці.

“Всього від початку війни збито понад тисячу ворожих безпілотних літальних апаратів”, – зазначив Ігнат.  


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