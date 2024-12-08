Українські військові зачистили квартал у Часовому Яру

Українські захисники успішно ліквідували ворожу піхотну групу в одному з кварталів Часового Яру. Про це повідомив Андрій Полухін, представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, в етері “Суспільне. Студія”.

“Однією з останніх успішних операцій стала зачистка одного з кварталів міста Часів Яр. Ворожа піхотна група змогла прорватися через канал і закріпитися в руїнах. Наші військові зайшли на територію та зачистили кілька будівель,” – розповів Полухін.

За його словами, російська армія не змінює тактику ведення бойових дій, які тривають у міській зоні.

“Ситуація залишається складною. Противник намагається штурмувати наші позиції поблизу Часового Яру, здійснює спроби обходу та задіює малі піхотні групи у вигляді диверсійно-розвідувальних. Вони намагаються зав’язати бій у тилу наших оборонців. Окрім того, ворог активно обстрілює місто з різних систем, у тому числі завдає ударів авіаційними бомбами,” – зазначив військовий.

За словами Полухіна, російські війська використовують техніку для транспортування піхоти, а також гусеничні броньовані машини.

Українські військові продовжують утримувати позиції та завдавати противнику втрат, попри постійний тиск із боку окупантів.