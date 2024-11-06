Політика

Українські військові побоюються, що після перемоги Трампа, Україна втратить Донбас, – FT
6 Листопада 2024 18:58
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війна, трамп
Український воїн у зруйнованому росіянами Часовому Яру / Фото: 24 ОМБр

В українській армії багато хто побоюється, що з приходом Дональда Трампа на пост президента США припинять військову допомогу, і Україна “щонайменше” втратить Донбас.

Про це пише Financial Times із посиланням на кількох українських військових чиновників і радників, які побажали залишитися анонімними.

Один зі співрозмовників FT з числа військових радників називає підтримку США “питанням життя і смерті” для України. “Нам потрібно переконати Трампа бути з нами”, – каже він.

Радник українського уряду побоюється, що Трамп “може зіштовхнути весь світ у хаос”. За його словами, це може стати “моментом істини” для Європи і Великої Британії, які отримають шанс “проявити себе як дорослі”, але він сумнівається, що західні лідери впораються з цим завданням.

Чиновники в Україні загалом спробували прийняти перемогу Трампа, але, як пише FT з посиланням на колишнього українського міністра, за цим ховалося “багато занепокоєння” про подальшу підтримку з боку США. Багато хто в Україні покладав надію на перемогу Камали Гарріс, побоюючись, що Трамп змусить Київ капітулювати у війні.

Лідер правлячої фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в розмові з FT зазначив, що тепер буде “багато проблем”, але “безумовно намічається нова динаміка”. На думку віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної, Трамп у силах організувати “великий політичний імпульс” на користь Києва.

Голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко заявив, що він “обережно оптимістичний” щодо Трампа.

“Він хоче бути успішним президентом, а успіх означає, що Україна має стати для нього історією успіху, а не історією невдач”, – сказав він.


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