Українські військові 16 січня “скоріш за все вийшли з Соледара” – розвідка Британії

До кінця дня 16 січня українські війська «скоріш за все вийшли» з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових і проксі-сил «Групи Вагнера», українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході, заявили в британській розвідці вранці 18 січня.

«Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил «Вагнера» і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту Бахмут. Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском», – йдеться в повідомленні, опублікованому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

«Знімки показують, що від початку січня південь і схід Бахмута продовжували зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на околицях міста», – додали в розвідці.

