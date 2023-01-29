Українські танкісти прибули на навчання в Британію

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії.

“Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні”, – йдеться в повідомленні.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations – demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023