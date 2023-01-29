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Українські танкісти прибули на навчання в Британію

29 Січня 2023 15:15
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британія, навчання, танки

Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.

Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії.

“Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні”, – йдеться в повідомленні.


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