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Українські сили оборони не обстрілюють цивільну інфраструктуру, – ГУР

17 Грудня 2022 15:16
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гур

Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи обстріли тимчасово окупованого міста Донецьк:

Армія РФ, програючи на полі бою, використовує брудні інструменти: терористичні атаки по об’єктах інфраструктури, провокації та операції під умовно українським прапором проти мирного населення тимчасово окупованих територій.

«Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Йдеться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати «причетність» України до обстрілів Донецька. Ці залишки боєприпасів звозяться сьогодні цілеспрямовано до Донецька. І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети», — коментує Юсов.

Мета подібних провокацій — підірвати довіру до України в першу чергу з боку міжнародних партнерів для припинення міжнародної допомоги, економічної та оборонної, «яка зупиняє просування російських військ і змушує їх відступати».


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