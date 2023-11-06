Українські спецпризначенці нищать найманців ПВК “Вагнер” у Судані, – ЗМІ

У мережі шириться відео де ймовірно українські спецпризначенці ведуть бої з найманцями ПВК “Вагнер”, у одному з міст Судану.

Відповідне відео опублікувало видання Kyiv Post на своєму You Tube каналі.

На опублікованому відео можна помітити, як спецпризначенці ходять по вулицях одного з міст Судану та нищать із вогнепальної зброї й гранатометів найманців з ПВК “Вагнер”.

Це вже не перший випадок залучення українських спецпризначенців у Судані для боротьби з російськими найманцями. Ще у вересні 2023 року, видання CNN повідомляло про знищення табору ополченців ПВК “Вагнер”, з залученням безпілотників та особового складу українських спецслужб.