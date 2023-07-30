Українські шаблістки вийшли до півфіналу ЧС

Збірна України з фехтування вийшла до півфіналу Чемпіонату світу, обігравши збірну США з рахунком 45:44.
Переможного удару завдала Ольга Харлан.
У півфіналі українська збірна побореться з командою Франції.
Збірна України з фехтування вийшла до півфіналу Чемпіонату світу, обігравши збірну США з рахунком 45:44.
Переможного удару завдала Ольга Харлан.
У півфіналі українська збірна побореться з командою Франції.
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