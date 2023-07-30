Спорт

Українські шаблістки вийшли до півфіналу ЧС Збірна України з фехтування вийшла до півфіналу Чемпіонату світу, обігравши збірну США з рахунком 45:44. Переможного удару завдала Ольга Харлан. У півфіналі українська збірна побореться з командою Франції.



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