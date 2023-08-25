Українські сапери протягом тижня розмінували 157 га сільськогосподарських угідь

Фахівці Сил підтримки Збройних сил України протягом тижня обстежили й очистили від вибухонебезпечних предметів понад 157 га сільськогосподарських угідь, вилучили та знешкодили 1792 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що загалом від початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти України групи розмінування підрозділів Сил підтримки ЗСУ очистили від ВНП понад 6888 га сільськогосподарських угідь, близько 330 км доріг, вилучили та знешкодили 110 669 вибухонебезпечних предметів.