Економіка

Українські роботодавці планують підвищити зарплати у наступному році 

18 Жовтня 2023 20:20
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зарплатня

Підняти зарплати у 2024 році планує більшість власників бізнесів в Україні – членів Європейської бізнес асоціації.

Це показало опитування, яке провела ЄБА.

Так, залежно від варіанту запитання, про наміри підвищити зарплати заявили від 72% до 93% зі 131 члена Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), які взяли участь в опитуванні щодо питань ринку праці.

51% назвали діапазон підвищення від 5% до 20%.

“Як зазначили 29% HR-фахівців, у їхніх компаніях планується підвищення рівня заробітної плати на 10-15%, 12% – на 5-10%, 10% – на 15-20%. І тільки 2% респондентів написали, що заплановано збільшення рівня зарплати на понад 20%”, – йдеться в результатах дослідження, оприлюднених 18 жовтня.

В асоціації уточнили, що 2023 року зарплати підвищують 76% компаній. Серед них 47% компаній – на 10-15%, 26% – на 15-20%, 8% – більш ніж на 20%, тоді як ще 8% – менш ніж на 10%.

Зазначається, що понад 80% опитаних у 2024 році не планують скорочувати чисельність персоналу, тоді як про можливе скорочення повідомили 5%, зокрема 65% опитаних сподіваються на відкриття нових вакансій.

На запитання про зміни у 2024 році щодо персоналу компанії заявили, що планують збільшення бюджетів на навчання та розвиток (32% респондентів), вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (30%), перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності (10%).

Щодо 2023 року, то 61% учасників опитування пропонують можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна усім працівникам), у 11% такої можливості немає. Це стосується 15 категорій, серед яких – співробітники складу, виробництва і торгових точок (безпосередньо в магазині), банківські фахівці, технічний персонал (прибиральниця, водій, охоронець) і механіки.

Майже половина респондентів (49%) повідомила, що їхня компанія не планує повертати працівників в офіс найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом компанія планує повертати всіх працівників в офіс, 17% планують повертати не всі категорії працівників.

У 19% бізнесів усі працівники компанії наразі проживають і працюють в Україні, ще у 33% за кордоном наразі не більше 5% працівників. Серед популярних країн, де проживають співробітники компаній: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.

Говорячи про кадри, 55% компаній заявили про їх нестачу, 33% зазначили, що відчувають її частково і ще 12% поки що не відчувають нестачі. Найскладніше закрити вакансії менеджера середньої та вищої ланки (директор, керівник), фахівця зі знанням англійської мови, маркетолога, ІТ-фахівця, HR, секретаря, менеджера з продажу, юриста, аудитора, адвоката, фінансиста, логіста, бізнес-аналітика, інженера, хіміка, фармацевта.

Основними проблемами для ведення бізнесу HR-фахівці назвали дефіцит талантів, мобілізацію, бажання працювати віддалено, відтік кваліфікованих кадрів за кордон, вигоряння та втому співробітників, диспропорцію між зарплатними очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями бізнесу, низький рівень зарплати. З боку HR-відділів проблемами вважаються: ейджизм і упередженість щодо гендерних ролей.

У ЄБА наголосили, що український бізнес продовжує працювати в “сірому” або “чорному” полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало.

У дослідженні взяв участь 131 фахівець у сфері управління персоналом. Понад 70% його учасників представляють міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% – середнього, 8% малого бізнесу.


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