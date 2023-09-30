Політика

Українські ракетники уразили 6 зенітно-ракетних комплексів росіян

30 Вересня 2023 20:02
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генштаб

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника.


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