Українські ракетники уразили 6 зенітно-ракетних комплексів росіян

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області.

наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області.

впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника.