Політика

Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на F-16 – Резніков

20 Серпня 2023 09:43
читать на русском →
Резніков, F-16

Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, повідомив в інтерв’ю «24 каналу» міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що термін підготовки становитиме не менше шести місяців.

За словами голови оборонного відомства, про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українці сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

«Цей період підготовки у вигляді навчань буде витрачено на те, щоб продовжити проект з розуміння, коли у нас будуть літаки безпосередньо. А ще головне – скільки», – наголосив міністр оборони.

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів, йдеться у поширеній 18 серпня заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни», – зазначив він.

17 серпня агентство Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника повідомило про те, що США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Серпня 2023 09:43

Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на F-16 – Резніков
20 Серпня 2023 09:15

Британська розвідка вважає удари в глибину Росії “стратегічно важливими”
20 Серпня 2023 08:42

Зранку російська армія обстріляла Куп’янськ: поранено цивільного
20 Серпня 2023 08:30

За добу знищено 460 окупантів, 33 артсистеми і 22 БПЛА
20 Серпня 2023 08:19

Курськ та Москву атакували безпілотники
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
усі думки