Українські пілоти, інженери та техніки розпочали навчання на F-16 – Резніков

Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16, повідомив в інтерв’ю «24 каналу» міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що термін підготовки становитиме не менше шести місяців.

За словами голови оборонного відомства, про завершення навчань повідомлять інструктори, коли бачитимуть, як українці сприймають нові навички та взаємодіють між собою.

«Цей період підготовки у вигляді навчань буде витрачено на те, щоб продовжити проект з розуміння, коли у нас будуть літаки безпосередньо. А ще головне – скільки», – наголосив міністр оборони.

Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів, йдеться у поширеній 18 серпня заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Після навчання українських пілотів на літаках F-16 буде здійснено передачу винищувачів до цієї країни», – зазначив він.

17 серпня агентство Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника повідомило про те, що США схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно завершиться навчання.