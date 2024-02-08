Українські піхотні частини повідомляють про гостру нестачу бійців, – The Washington Post

Українські військові стикаються з гострою нестачею піхоти, що призводить до виснаження і падіння бойового духу на передовій, заявили військовослужбовці, які перебувають у польових умовах, пише Washington Post.

Журналісти заявили, що близько десятка солдатів і командирів в інтерв’ю, проведених останніми днями на передовій, розповіли, що брак особового складу — їхня найголовніша проблема зараз.

Командир одного з батальйонів механізованої бригади, що воює на сході України, повідомив, що в його підрозділі наразі налічується менше 40 піхотинців — солдатів, розміщених у прифронтових окопах, які стримують російські атаки. За словами командира, повністю укомплектований батальйон має налічувати понад 200 осіб.

Інший командир піхотного батальйону іншої бригади сказав, що його підрозділ так само виснажений.

У статті йдеться про те, що дебати в Києві про мобілізацію — і про те, до якої міри країна має її посилити, — обурюють солдатів на передовій.

Командир батальйону Олександр каже, що роти його підрозділу в середньому укомплектовані приблизно на 35% від того, що має бути. Командир іншого батальйону зі штурмової бригади сказав, що це типово для підрозділів, які виконують бойові завдання.

На запитання про те, скільки нових солдатів він отримав — не рахуючи тих, хто повернувся після поранення, — Олександр відповів, що за останні п’ять місяців до його батальйону було направлено п’ять осіб.

Він та інші командири кажуть, що новобранці, як правило, погано навчені, що ставить їх перед дилемою: чи варто одразу відправляти когось на поле бою, бо підкріплення дуже потрібне, навіть якщо вони, скоріш за все, зазнають поранень або загинуть через брак знань та вмінь.

За його словами, в основі всього лежить брак людей.

«Немає жодного позитивного настрою. Абсолютно ніякого. Усе закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І найімовірніше, я думаю, фронт завалиться десь, як це трапилося з ворогом у 2022 році, у Харківській області», — сказав він.

Видання нагадує, що в серпні президент України Володимир Зеленський звільнив керівників усіх регіональних військкоматів України, пославшись на корупцію. За словами високопоставленого військового чиновника, після того як деякі з цих посад залишилися вакантними, мобілізація зупинилася. Командири на місцях підтвердили, що з осені до них прибуло мало нових людей.

«У нас прямі проблеми з кадрами. Тому що це війна, і гине піхота в обороні… Я розмовляю зі своїми друзями, офіцерами в інших частинах і піхотинцями, і скрізь майже одна й та сама ситуація», — сказав заступник командира піхотного батальйону Микита.

Командир взводу, що воює в Авдіївці, Сергій заявив, що його та його людей рідко замінюють лише через три дні. Частіше це відбувається через п’ять днів, а то й через десять.

Заступник командира батальйону в іншій бригаді Дмитро каже, що його піхотинці зазвичай отримують два дні відпочинку після п’яти-десяти днів утримання лінії фронту, а оскільки більшості солдатів уже за 40, недостатня фізична підготовка поглиблює проблеми.