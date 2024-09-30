Політика

Польща має намір підняти питання Волинської трагедії на перших етапах переговорів про вступ України до ЄС
30 Вересня 2024 19:09
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єс, польща, україна
Владислав Теофіл Бартошевський / PAP

У процесі переговорів про вступ України до ЄС, Польща планує зосередитись на питанні ексгумації жертв Волинскої трагедії.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в інтерв’ю Polsat News

Він зазначив, що першим розділом переговорів буде верховенство права та правосуддя, і в рамках цього обговорюватимуться питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Бартошевський підкреслив, що якщо це питання залишиться невирішеним, Україна не зможе рухатися далі в переговорах щодо членства в ЄС. Він запевнив, що Польща не намагається шантажувати Україну, а просто закликає дотримуватися європейських стандартів. За його словами, Польща не шукає помсти і не вимагає покарання, а лише прагне гідного поховання своїх предків.

Водночас він висловив сподівання, що Україна і Польща зможуть знайти спільне рішення щодо Волинської трагедії.


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