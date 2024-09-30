Польща має намір підняти питання Волинської трагедії на перших етапах переговорів про вступ України до ЄС

У процесі переговорів про вступ України до ЄС, Польща планує зосередитись на питанні ексгумації жертв Волинскої трагедії.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в інтерв’ю Polsat News.

Він зазначив, що першим розділом переговорів буде верховенство права та правосуддя, і в рамках цього обговорюватимуться питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Бартошевський підкреслив, що якщо це питання залишиться невирішеним, Україна не зможе рухатися далі в переговорах щодо членства в ЄС. Він запевнив, що Польща не намагається шантажувати Україну, а просто закликає дотримуватися європейських стандартів. За його словами, Польща не шукає помсти і не вимагає покарання, а лише прагне гідного поховання своїх предків.

Водночас він висловив сподівання, що Україна і Польща зможуть знайти спільне рішення щодо Волинської трагедії.