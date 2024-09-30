Економіка

Корупція може перешкодити компанії “Енергоатом” у залученні необхідних коштів для будівництва нових атомних реакторів – FT
30 Вересня 2024 19:28
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енергоатом
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В Україні три діючі атомні електростанції забезпечують майже половину електричної енергії, і вже через 10 років буде потрібно замінити два з наявних реакторів. Проте корупція у “Енергоатомі” може цьому перешкодити.

Про це пише газета Financial Times.

У січні міністр енергетики Герман Галущенко анонсував початок будівництва чотирьох нових реакторів, однак враховуючи корупційні проблеми, ймовірність залучення мільярдів доларів для реалізації цього проекту виглядає сумнівною. Його ініціатива щодо купівлі старих російських технологій у Болгарії на суму 600 мільйонів доларів була зупинена через протести депутатів цього літа.

Єдина енергетична компанія в Україні, яка змогла отримати значне міжнародне фінансування, — державний оператор “Укренерго”. Але після суперечливого звільнення його керівника Володимира Кудрицького 3 вересня подальші інвестиції під питанням. Кудрицький зазначив, що запроваджена в липні схема кредитування для інвесторів у малі електростанції може призвести до появи нових гравців на ринку, створюючи конкуренцію для “Енергоатому”.


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