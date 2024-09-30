Внаслідок урагану “Хелен” у США загинуло сто людей

До сотні зросла кількість загиблих через ураган “Хелен”, який вирує у США.

Про це повідомляє Reuters.

Шторм забрав життя щонайменше 90 людей у ​​Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії. Однак кількість загиблих може бути більшою.

Деяких вважають безвісти зниклими, оскільки по всьому регіону не працює мобільний зв’язок, і сотні людей не можуть зв’язатись зі своїми близькими.

У понеділок, 30 вересня, на південному сході США почалися масштабні роботи з очищення та відновлення зруйнованого внаслідок урагану.

За оцінками страховиків і синоптиків, на сьогодні збитки через негоду складають від 15 до понад 100 мільярдів доларів. Оскільки ураган пошкодив системи водопостачання, комунікації та важливі транспортні маршрути.

Ураган “Хелен” зійшов на берег поблизу міста Перрі, штат Флорида і його кваліфікували як шторм категорії 4. Він став 14-м за потужністю у США за всю історію спостереження. У шістьох штатах оголошено надзвичайний стан.

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій залучило понад 1500 співробітників, які до полудня допомогли врятувати 400 людей. Чиновники попередили, що у воді можуть бути оголені дроти, стічні води, гострі предмети та інше сміття.

Майже 4 мільйони будинків і підприємств залишилися без електрики вранці п’ятниці у Флориді, Джорджії та Південній Кароліні, згідно з даними poweroutage.us, який відстежує звіти від комунальних служб.

У Джорджії група електричних комунальних підприємств попередила про значні збитки інфраструктурі енергетичних мереж штату, де понад 100 ліній високовольтної передачі були пошкоджені. Чиновники у Південній Кароліні, де більш як 40% будинків і підприємств залишилися без електрики, заявили, що бригади прорізають собі шлях через завали, щоб оцінити стан будівель.