Україна може пройти зиму без відключень світла: в Укренерго назвали умову

Країна може пережити холодний сезон без обмежень споживання електроенергії при температурі 0°C і вище.

Про це повідомив в.о. голови правління НЕК “Укренерго” Олексій Брехт, пише “Інтерфакс-Україна”.

“За нульових чи додатних температур ми зможемо пройти цей період без обмежень. Однак при -10…-15°C можливі певні обмеження, які не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності”, – зазначив Брехт.

Він уточнив, що такі обмеження відповідають одній черзі графіків погодинних відключень (близько 4 годин на добу).

Згідно з оновленим енергобалансом на осінньо-зимовий період 2024-2025 років, розробленим компанією нещодавно, Україну можуть очікувати незначні обмеження електропостачання лише протягом грудня-лютого.

Брехт пояснив, що за сценарію тривалих морозів -10…-15°C протягом трьох і більше діб, дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі може сягнути 2-2,5 тис. МВт, що еквівалентно двом чергам відключень (приблизно 8 годин). Проте ці показники є граничними, і компанія розробила низку компенсаційних заходів для зменшення дефіциту.

Серед таких заходів очільник “Укренерго” назвав: очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 до 2 ГВт, можливість використання аварійної допомоги з європейських країн обсягом 200 МВт, заплановане введення до кінця року об’єктів розподіленої генерації потужністю 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.