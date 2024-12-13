Суспільство

Українські медіа отримали листи з погрозами про замінування
13 Грудня 2024 16:46
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

12 грудня редакції кількох українських медіа, зокрема «Еспресо», «Детектор медіа» та ІМІ, отримали електронні листи з повідомленнями про замінування установ, організацій та редакцій у різних регіонах України.

 Листи надійшли на редакційні пошти, зокрема до «Еспресо», від особи, яка назвалася «ветераном АТО» та «інвалідом війни». Відправник стверджував, що заклав вибуховий пристрій у будівлі медіа й пригрозив дистанційно його активувати протягом п’яти діб. Про це повідомляє “Детектор медіа“.

У листах перераховано низку «замінованих» об’єктів, серед яких посольство США та відділ поліції аеропорту «Бориспіль». У тексті також згадані вигадані установи, наприклад «Телеканал Львів» на вулиці Ломоносова, яка була перейменована ще в 1993 році.

 Автор листів закликав до масових протестів проти влади та відкрито використовував мову ворожнечі щодо президента Володимира Зеленського та його дружини.

 Луцька філія «Суспільного» викликала поліцію, яка обстежила приміщення й склала протокол. У Рівненській філії тимчасово евакуювали працівників. Схожі листи отримали п’ять запорізьких онлайн-медіа, зокрема «Перший Запорізький», «Акцент» та Zprz.City.

 Наприкінці листа згадується картель «Хімпром» і «адміністрація Даркнет Форуму Рутор». За даними «Слідства.Інфо», «Хімпром» є злочинним угрупованням, що займається розповсюдженням синтетичних наркотиків у країнах СНД, проти якого в Україні відкрито низку кримінальних справ. Форум «Рутор» діє в тіньовому сегменті інтернету, пропонуючи нелегальні послуги.


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