Суспільство

Українські чиновники намагаються скасувати заборону Байдена на використання американської зброї на території РФ

15 Травня 2024 13:38
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зброя, сша
Ілюстративне фото / Getty Images

Українські чиновники намагаються змусити адміністрацію президента США скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по території РФ.

Про це повідомляє Politico.

Відзначають, що відсутність можливості бити по території РФ утримувала Україну від атак на російські позиції під час підготовки до наступу в напрямку Харкова.

Повідомляється, що цього тижня група українських парламентарів перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу в цьому питанні, оскілки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих на території РФ.

В Україні тижнями спостерігали, як росіяни скупчуються біля кордону, не маючи змоги використати зброю, надану США, для нанесення превентивного удару через політику Вашингтона.

Адміністрація Байдена поставила умовою надання Україні далекобійного озброєння те, що воно не може бути використане для нанесення ударів по території Росії.

Зокрема, голова партії “Слуга народу” Давид Арахамія, який зараз у Ввшингтоні, заявив, що “головною проблемою є політика Білого дому щодо обмеження здатності України завдавати ударів по військових цілях на території Росії”.

Росія добре усвідомлює це обмеження і може зосередити на кордоні щонайменше 30 000 військовослужбовців і техніки, не боячись потрапити під удар американських тактичних ракетних комплексів дальнього радіусу дії, які Україна використовує для руйнівного впливу на російські війська на території України.

Голова спеціальної парламентської комісії з питань озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова розповіла, що в Україні бачили, що військові РФ сидять за один-два кілометри від кордону на території Росії і “нічого не могли з цим вдіяти”.

Парламентарі є частиною більшої групи українських законодавців, які цього тижня зустрічаються з близько десятком офісів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до своїх зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Білий дім змінити курс.

Двоє американських чиновників на прохання прокоментувати ситуацію підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася. “Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території”, – сказав один з них.


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