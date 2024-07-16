Суспільство

Українські біженці ризикують втратити житло у Великій Британії  – Червоний Хрест
16 Липня 2024 10:35
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біженці, британія
Українські біженці/ Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

У Червоному Хресті зазначили, що попри допомогу урядових програм, таких як “Оселі для України”, понад 9 тисяч з 200 тисяч сімей опинилися під загрозою стати безхатьками.

Про це повідомляє The Guardian.

Причини цього різноманітні, від погіршення стосунків з приймаючими сім’ями до труднощів у доступі до приватного житла. Звіт також зазначає, що українці в чотири рази частіше, ніж населення в цілому, стикаються з проблемою бездомності.

Червоний Хрест навів приклади, коли українські біженці опинились під ризиком залишитись без даху над головою:

  • одна жінка, яка шукала житло, звернулася до всіх 65 житлових асоціацій у Глазго, перш ніж нарешті знайшла житло;
  • деякі біженці були змушені спати на вулиці або в невідповідних умовах після того, як їхні приймаючі сім’ї раптово виселили їх;
  • одного разу жінка, яка шукала житло через Інтернет, потрапила до небезпечної ситуації: перевірка волонтерської організації показала, що житло, запропоноване їй, було призначене для сексуальної експлуатації, з замком на дверях ззовні та відеокамерами у спальні;
  • одна жінка, яка переїжджала з місця на місце протягом двох років, повернулася в Україну, коли не змогла знайти житло у Великій Британії, а потім знову повернулася до країни після ескалації війни;
  • одна сім’я, яка брала участь у програмі сімейного розміщення, опинилася в ситуації, де три покоління людей спали на одному ліжку.

Червоний Хрест закликає уряд змінити систему, щоб забезпечити безпеку та стабільність для українських біженців. У звіті пропонуються кроки, які включають:

  • покращення механізмів захисту схем розміщення;
  • застосування позитивного досвіду українських схем розміщення для створення більш ефективних програм у майбутньому;
  • збільшення допомоги переміщеним особам у доступі до приватного орендного сектору;
  • збільшення доступного житла;
  • створення національної стратегії інтеграції, яка б сприяла рівній підтримці всіх переміщених осіб.

“Понад два роки тому життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки та співчуття, і Велика Британія стала місцем безпеки для багатьох тисяч людей, – зазначив виконавчий директор з комунікацій та зовнішніх зв’язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі. – Однак, ця безпека не завжди забезпечувала стабільність, необхідну людям для відновлення їхнього життя. Занадто багато сімей були змушені спати на вулиці або жити в місцях, де вони відчували себе в небезпеці”.

Він зауважив, що така ситуація негативно впливає на психічне здоров’я та благополуччя українських біженців.

“Ми повинні покращити підтримку, доступну для українців у Великій Британії, та вивчити досвід України, щоб у майбутньому створити більш ефективні та безпечні маршрути”, – додав Коплі.


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