Українське МЗС рішуче засудило атаку Ірану на Ізраїль

Сьогодні, 2 жовтня Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль.

Про це йдеться в заяві МЗС.

“Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак”, — кажуть в українській дипломатичній установі.

МЗС закликало всі сторони на Близькому Сході не перетворити конфлікт на широкомасштабну війну, наслідки якої, на думку відомства, будуть “катастрофічні” не лише для регіону, але й для всього світу.

“Україна, яка вже понад 2,5 роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави. Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід”, — мовиться на сайбі Міністерства.

МЗС схвально відгукнулося про дії партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів, щоб зменшити наслідки ракетних обстрілів з боку Ірану.

“Закликаємо союзників України так само рішуче та без коливань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу”, — додає українська дипломатія.