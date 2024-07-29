Українська розвідка перевіряє дані про готовність туарегів передати Києву полонених “вагнерівців”

Українська розвідка перевіряє заяви повстанців-туарегів із Малі про їхню готовність передати Києву полонених російських найманців, які раніше воювали у складі ПВК “Вагнер”, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Це чутлива інформація. Такі дані є, вони перевіряються. Подробиці коментувати не будемо”, – сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Протягом вихідних стало відомо, що в засідці, організованій туарегами на малійсько-алжирському кордоні, загинули десятки колишніх найманців ПВК “Вагнер”, які входили до російського “Африканського корпусу”. Це найбільші втрати ПВК за весь час її присутності в Африці.

За даними повстанців, деяку кількість найманців було взято в полон, проте ці відомості не підтверджено офіційно. Росія даних про полонених не коментувала.

Представник ГУР зазначив, що Росія використовувала найманців ПВК “Вагнер” для розв’язання своїх геополітичних та економічних питань, включно зі зміною урядів, але останнім часом втрачає хватку.

“Сьогодні весь світ бачить, що, власне, це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на них як на надійний інструмент вирішення проблем у регіоні буде менше”, – сказав Юсов.

Туареги в Малі виступають за створення незалежної держави Азавад.