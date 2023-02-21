Суспільство

Українська розвідка пересіла на вертоліт Black Hawk ГУР Міноборони публікує фото американського військово-транспортного вертольота UH-60 Black Hawk (“Чорний яструб”). “Авіація військової розвідки України продовжує роботу на передньому краї оборони нашої країни”, – йдеться у публікації. На машині українські розпізнавальні знаки повідомляється, що машина використовується українськими розвідниками. Вертоліт на фотографії не обладнаний зовнішніми точками підвіски озброєнь і швидше за все використовується як транспортний або десантний борт. Поділитися:



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