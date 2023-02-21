Суспільство

Українська розвідка пересіла на вертоліт Black Hawk

21 Лютого 2023 18:14
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ГУР Міноборони публікує фото американського військово-транспортного вертольота UH-60 Black Hawk (“Чорний яструб”).

“Авіація військової розвідки України продовжує роботу на передньому краї оборони нашої країни”, – йдеться у публікації.

На машині українські розпізнавальні знаки повідомляється, що машина використовується українськими розвідниками.

Вертоліт на фотографії не обладнаний зовнішніми точками підвіски озброєнь і швидше за все використовується як транспортний або десантний борт.


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