Українська розвідка пересіла на вертоліт Black Hawk

ГУР Міноборони публікує фото американського військово-транспортного вертольота UH-60 Black Hawk (“Чорний яструб”).
“Авіація військової розвідки України продовжує роботу на передньому краї оборони нашої країни”, – йдеться у публікації.
На машині українські розпізнавальні знаки повідомляється, що машина використовується українськими розвідниками.
Вертоліт на фотографії не обладнаний зовнішніми точками підвіски озброєнь і швидше за все використовується як транспортний або десантний борт.
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