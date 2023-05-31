Українська розвідка назвала “фейком маразматика” слова Путіна про удар по штабу ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали «фейком» заяву глави Кремля Володимира Путіна про те, що кілька днів тому російська армія завдала ударів по штабу української розвідки.

«Фейки військових злочинців та старих маразматиків не коментуємо. Все гаразд, ГУР продовжує ефективно знищувати рашистів», – заявив Настоящему Времени представник відомства Андрій Юсов.

Напередодні Путін, коментуючи атаку безпілотників на Москву, заявив, що це відповідь Києва на удар російської армії по «штабу військової розвідки» України.