Українська ППО збила та подавила 53 ворожі дрони в ніч на 2 жовтня

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 86 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та іншими дронами. Запуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллерового, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Атаку відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, станом на 9:00 було збито чи подавлено 53 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника у шести локаціях. Інформація про наслідки та можливі жертви уточнюється.

