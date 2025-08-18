Українська крилата ракета “Фламінго”: з’явилися відео випробувань нової зброї

Українська компанія FirePoint представила нові кадри з випробувань і бойового застосування крилатої ракети “Фламінго”. Відео демонструє як навчальні пуски, так і удари по цілях на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Znaj.ua.

Підприємство провело успішні випробування ще кілька місяців тому. Після цього ракета була запущена у серійне виробництво.

При створенні “Фламінго” особливу увагу приділили трьом параметрам: дальності, розміру бойової частини та можливості швидкого розгортання і запуску. За даними виробника, усі ці завдання вдалося реалізувати.

Бойова частина ракети має вагу 1150 кілограмів, а дальність польоту перевищує 3000 кілометрів, що дозволяє уражати цілі на глибинах, раніше недосяжних для українських засобів. Крім того, “Фламінго” стійка до засобів російського радіоелектронного придушення.

Серія бойових застосувань підтвердила ефективність ракети: вона вражала визначені цілі на території Росії. Наразі FirePoint працює над масштабуванням виробу та розширенням виробничих потужностей.