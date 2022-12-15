Політика

Україні потрібні далекобійні ракети – Воллес

15 Грудня 2022 19:05
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зброя, воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв’ю британському Times Radio заявив, що Україні потрібні ракети великого радіусу дії і прямо не виключив постачання ЗСУ крилатої ракети Storm Shadow дальністю 560 км.

У відповідь на запитання журналістки про те, чи можливе постачання Storm Shadow Україні, Воллес сказав: “Я не спекулюватиму про те, які саме системи будуть поставлені”.

До цього він говорив, що Британія може розглянути можливість постачання нової зброї ЗСУ, якщо Росія продовжить обстрілювати громадську інфраструктуру України, що Воллес назвав військовим злочином.

Ракети Storm Shadow розроблені британсько-французькою компанією MBDA. Storm Shadow може вражати цілі на відстані до 560 км. Ракета має загальну масу 1300 кг, маса бойової частини – 450 кг.

Воллес – одна з найвпливовіших постатей у коаліції країн, які підтримують Україну, він ще до початку війни виступав за максимальну підтримку Києва. Він зберіг посаду міністра оборони, незважаючи на те, що Великобританії за останній рік змінилося три уряди.


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