Суспільство

Українець створив незаконну схему переправлення чоловіків до Словаччини

15 Травня 2024 11:45
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дпсу
Фото: ДПСУ

Прикордонники України та Словаччини виявили та ліквідували незаконний канал переправлення українських чоловіків за кордон.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначається, організував протиправну схему громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями з-за кордону.

“Припинити незаконну діяльність чоловіка вдалося завдяки співпраці прикордонних оперативників з Національним підрозділом протидії нелегальній міграції Бюро Прикордонної поліції та Поліції у справах іноземців Президії Поліцейського корпусу Словацької Республіки”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники разом з правоохоронцями затримали в районі населеного пункту Гута Ужгородського району двох жителів Донеччини, які лісом пробиралися до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн картами та рухалися за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення.

“У цей же час перед пунктом “Малий Березний” було затримано пособника правопорушення – громадянина Словаччини, який мав перевезти через кордон та передати організаторові грошові кошти за оборудку. Донеччанам вона вартувала 10500 доларів”, – зазначили в ДПСУ.

Пособника затримали. Під час огляду місця події в іноземця вилучили транспортний засіб, грошові кошти у розмірі 10500 доларів та мобільний телефон.


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