Українцям обіцяють коротке “потепління на вулиці”, після якого — нове похолодання

16 і 17 жовтня в Україні переважатиме суха та тепліша погода, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. Уже з 18 жовтня очікується повернення дощів і поступове похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, над більшою частиною Європи встановилася потужна смуга високого атмосферного тиску, яка простягається від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу до України. Саме цей антициклон забезпечить відсутність опадів у найближчі дні.

«16 та 17 жовтня в Україні переважатиме суха й тепліша погода. Опадів не буде, максимум — ранкові тумани. Водії, будьте уважні!», — написала Діденко.

Температура повітря вночі залишатиметься низькою — +2…+6 градусів, місцями можливі заморозки. Вдень потеплішає до +10…+15 градусів, на північному сході — +7…+11 градусів.

Синоптикиня порадила городникам уже забрати врожай і зберегти фрукти в хаті, адже попереду зниження температури.

«18 жовтня побільшає дощів, на заході почнеться похолодання, а 19 жовтня дощі охоплять майже всю Україну, температура вдень знизиться до +5…+9 градусів», — прогнозує Діденко.

За її словами, найближчі два дні стануть останнім шансом “погрітися на вулиці” перед черговою хвилею осіннього холоду.