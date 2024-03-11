Українців, які відмовляються робити російські паспорти ймовірно будуть депортувати з ТОТ – британська розвідка

Кремль планує незворотно інтегрувати тимчасово окуповані території України до РФ, тому заселятиме ці землі росіянами й депортуватиме українців.

Такий прогноз дала британська розвідка.

Як зазначається, Росія робить доступ до соціальних послуг на тимчасово окупованих територіях України можливим лише за умови наявності російського паспорта. Розвідка наводить дані міністерства внутрішніх справ РФ, яке стверджує, що 2,8 млн жителів окупованих територій України нібито мають російські паспорти.

Крім того, у квітні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким українці на окупованих територіях, які не отримали паспорти Росії, будуть вважатися іноземцями або особами без громадянства. Ці люди зможуть жити в окупованих регіонах лише до 1 липня 2024 року.

“Є реалістична ймовірність, що будь-які жителі окупованих територій, які не матимуть російських паспортів після цієї дати, будуть депортовані або затримані”, – наголошує британська розвідка.

Аналізуючи недавні заяви заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, у розвідці дійшли висновку, що окупанти, ймовірно, розглядають варіант депортації українців до віддалених регіонів РФ.