Економіка

Українців попередили про рекордне здорожчання яєць і молочки

25 Вересня 2022 14:08
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інфляція

Вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і на підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

Про це повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз порівняно з першими 4 місяцями повномасштабного вторгнення Росії ціни зростають удвічі-тричі менше. Він пояснив, що у серпні та на початку вересня ціни на яйця знизилися, але далі вони зростатимуть. До кінця року та наприкінці зими очікується ціна 50 гривень за “десяток” яєць.

До кінця року, як каже експерт, здорожчають і продукти борщового набору. Наприклад, картопля може коштувати 30 грн/кг.

“Я кажу про те, що ми можемо купити в магазинах — можна спрогнозувати будь-що окрім вартості яєць… Ціна якраз зростає напередодні нового року. Вона потім починає спадати. Така ситуація буде спостерігатися і зараз: у грудні ми матимемо максимальну ціну, а от у січні вона буде знижуватись. Вартість зростає навіть не зважаючи на попит українців”, — пояснив Дорошенко.

Зі слів експерта, також подорожчає молочка і ціни будуть вищими за європейськими. Він зауважив, що дефіциту сирів в Україні не буде, а будь-які проблеми будуть вирішуватися шляхом імпорту з Європи.

Утім, фахівець пояснює, що чимало у ціноутворенні буде залежати від курсу долара. Адже, його вартість має значення для виробників та імпортерів.


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