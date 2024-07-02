Українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана в “Дії”

У “Дії” українці згенерували вже понад 200 тисяч посвідчень ветерана. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою – у смартфоні”, – повідомив Федоров.

Також нагадав, хто може скористатися послугою:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Федоров нагадав, що нещодавно уряд підтримав зміни до закону, тому ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, а паперовим – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.