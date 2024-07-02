Суспільство

Українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана в “Дії”
2 Липня 2024 19:36
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ветеран, дія
Посвідчень ветерана в “Дії” / Мінцифра

У “Дії” українці згенерували вже понад 200 тисяч посвідчень ветерана. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

“Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою – у смартфоні”, – повідомив Федоров. 

Також нагадав, хто може скористатися послугою:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Федоров нагадав, що нещодавно уряд підтримав зміни до закону, тому ветерани та їхні  родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, а паперовим – за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.


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