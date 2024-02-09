Українці стали частіше купувати землю, ніж нерухомість — Опендатабот

У 2023 році українці придбали у 1,7 раза більше нерухомості, ніж у попередньому, проте це все ще в 1,6 раза менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас люди почали частіше купувати земельні ділянки, ніж квартири або будинки.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що минулого року українці купили 404 тисячі об’єктів нерухомості, але це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

“Від 2015 року до початку повномасштабної війни український ринок нерухомості постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабного вторгнення люди почали більше вкладати грошей у землю. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків”, — йдеться у повідомленні.

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир.

Інфографіка Опендатабот

В іпотеку у 2023 році українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку. Понад половину іпотек на житло, а саме 5 855, минулого року оформили через “єОселю”.

Інфографіка Опендатабот

28 квітня 2021 року Верховна рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про внесення змін до земельного кодексу. У першому читанні за цей законопроєкт проголосували ще у листопаді 2019 року. Наприкінці 2020 року його відправили на повторне друге читання.

У ніч на 31 березня 2020 року український парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. Закон надає власникам сільськогосподарської землі право на продаж своїх ділянок (паїв), а також купувати землю. До цього часу люди могли передавати землю лише в оренду.

Продаж землі став можливим з 1 липня 2021 року. До 2023 року право на покупку землі буде лише у фізичних осіб. Для юридичних осіб ринок землі має запрацювати з 2024 року.