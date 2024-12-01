Економіка

Українці подали понад мільйон заяв на Зимову єПідтримку за перші п’ять годин
1 Грудня 2024 15:34
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єПідтримка, дія
Початковий екран застосунку “Дія” / Фото Glavnoe.in.ua

За перші п’ять годин роботи послуги українці оформили понад 1 мільйон заяв на отримання 1 000 гривень у рамках програми “Зимова єПідтримка”. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у соцмережах.

“Ви круті, дякую, що обираєте Дію. Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про Зимову єПідтримку”, — зазначив Федоров.

Чиновник також нагадав, що на оформлення заявки українці мають три місяці. Якщо послуга не відображається у застосунку, він порадив оновити Дію до останньої версії.

Програма “Зимова єПідтримка” стартувала 1 грудня. Виплата ініційована Президентом України Володимиром Зеленським та спрямована на підтримку українських родин і виробників.


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Українці подали понад мільйон заяв на Зимову єПідтримку за перші п’ять годин
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