Українці можуть отримати 1000 грн за програмою “Зимова єПідтримка”

З 1 грудня стартувала подача заявок на отримання одноразової виплати 1 000 грн у рамках програми “Зимова єПідтримка”, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як отримати виплату

Подати заявку на виплату можна впродовж трьох місяців — із грудня 2024 до лютого 2025 року. Доступні наступні способи:

Мобільний застосунок “Дія” — з 1 грудня 2024 року.

— з 1 грудня 2024 року. Відділення “Укрпошти” — з 4 грудня 2024 року.

— з 4 грудня 2024 року. Банки-партнери — з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти призначені для підтримки українських родин та економіки. Їх можна використати на:

оплату комунальних послуг;

придбання лікарських засобів, книг;

медичні послуги, освіту;

квитки на транспорт та інші необхідні речі.

Також гроші можна пожертвувати на ЗСУ або витратити на благодійність.

Особливості

Виплата не підлягає оподаткуванню, що робить її доступною та вигідною для всіх категорій населення.

Програма “Зимова єПідтримка” має на меті підтримати українців у зимовий період, одночасно стимулюючи розвиток економіки країни.